На Житомирщині через негоду без електропостачання залишились 28 населених пунктів у 7-ми районах області

12:22, 30 червня 2017
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Наразі в області триває ліквідації наслідків негоди, також проводяться відновлювальні роботи. 

joinfo.ua
Без електропостачання залишились 3 лінії електропередач / joinfo.ua

На Житомирщині через негоду без електропостачання залишились 28 населених пунктів у 7-ми районах області, повідомили УНІАН в управлінні цивільного захисту населення Житомирської ОДА.

 "30 червня, внаслідок несприятливих погодних умов - сильного вітру, спрацювання автоматики, тощо - без електропостачання залишились 3 лінії електропередач, 87 трансформаторних підстанцій та 28 населених пунктів у 7-ми районах Житомирської  області: Баранівському (3), Ємільчинському ( 5 ), Житомирському (1), Новоград-Волинському ( 11) , Пулинському ( 3), Романівському ( 2) та Чуднівському (3) ”, - сказано у повідомленні. 

Наслідки негоди в Україні: майже 900 населених пунктів залишилися без світла

Наразі в області триває ліквідації наслідків негоди, також проводяться відновлювальні роботи. 

Як відомо, внаслідок ударів блискавок в Україні загинули чотири людини.

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