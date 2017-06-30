Наразі в області триває ліквідації наслідків негоди, також проводяться відновлювальні роботи.

Без електропостачання залишились 3 лінії електропередач / joinfo.ua

На Житомирщині через негоду без електропостачання залишились 28 населених пунктів у 7-ми районах області, повідомили УНІАН в управлінні цивільного захисту населення Житомирської ОДА.

"30 червня, внаслідок несприятливих погодних умов - сильного вітру, спрацювання автоматики, тощо - без електропостачання залишились 3 лінії електропередач, 87 трансформаторних підстанцій та 28 населених пунктів у 7-ми районах Житомирської області: Баранівському (3), Ємільчинському ( 5 ), Житомирському (1), Новоград-Волинському ( 11) , Пулинському ( 3), Романівському ( 2) та Чуднівському (3) ”, - сказано у повідомленні.

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Наразі в області триває ліквідації наслідків негоди, також проводяться відновлювальні роботи.

Як відомо, внаслідок ударів блискавок в Україні загинули чотири людини.