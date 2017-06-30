Рятувальники попереджають про грози в Україні

Сьогодні, 30 червня, у багатьох регіонах України очікуються грози.

В Україні очікуються грози / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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"30 червня у північних, більшості центральних, вночі місцями і в західних, Одеській, Київській, Миколаївській областях та у м. Києві гроза", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, цими вихідними практично у всіх регіонах України буде спекотно, у суботу на заході пройдуть дощі.