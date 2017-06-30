Москву накрив "ураган століття": синоптики прогнозують найбільшу кількість опадів за 50 років (фото, відео)

Сьогодні, 30 червня, Москву (РФ) і Московську область накрила тропічна злива. Очікується, що в місті випаде найбільша кількість опадів за останні 50 років.

На Москву насувається ураган / @olgazhivikina

Прогнозується, що дощ буде йти до самого вечора. Загалом очікується до 30-40 мм опадів, що становить половину місячної норми.

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За даними центру погоди "Фобос", пік цієї тропічної зливи припаде на період з 18 до 21 години, коли випаде 3/4 всієї очікуваної дощової води, у зв'язку з чим виникне загроза істотних підтоплень.

На Москву насувається #ураган століття. Ось таке фото надіслали#парасольки#взяли Публікація від Резеда (@rezedarezedab) Чер 30 2017 о 1:20 PDT

Видимість нуль. Заливає у вікна. #зеленоград #шторм #штормить Публікація від Alexandra Lomeyko (@alomeyko) Чер 30 2017 о 2:28 PDT

Піднялася волога! Публікація від Visual Artist (@teoeduard_) Чер 30 2017 о 3:34 PDT

Намічається явно щось страшне☔️#дощ#гроза#ураган#храмхристаспасителя#москва#moscow# Публікація від Anastasiya Ivzhenko (@nastena_2286) Чер 30 2017 о 3:24 PDT

Довгоочікуване тепле й сонячне літо Публікація від ⚕️ (@tamilla1815) Чер 30 2017 о 3:22 PDT

Настільки потужні зливи у Москві трапляються раз на 5 років, а загальна кількість вологи з високою ймовірністю може в 1,5 рази перевищити середню максимальну добову кількість опадів, наближаючись до рекордних показників більш ніж півстолітньої давності.