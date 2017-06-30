Москву накрив "ураган століття": синоптики прогнозують найбільшу кількість опадів за 50 років (фото, відео)
Сьогодні, 30 червня, Москву (РФ) і Московську область накрила тропічна злива. Очікується, що в місті випаде найбільша кількість опадів за останні 50 років.
Прогнозується, що дощ буде йти до самого вечора. Загалом очікується до 30-40 мм опадів, що становить половину місячної норми.
"Вихори, не характерні для РФ": у Росії вирував торнадо (фото, відео)
За даними центру погоди "Фобос", пік цієї тропічної зливи припаде на період з 18 до 21 години, коли випаде 3/4 всієї очікуваної дощової води, у зв'язку з чим виникне загроза істотних підтоплень.
Настільки потужні зливи у Москві трапляються раз на 5 років, а загальна кількість вологи з високою ймовірністю може в 1,5 рази перевищити середню максимальну добову кількість опадів, наближаючись до рекордних показників більш ніж півстолітньої давності.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+25°... +14°
-
Дніпро+24°... +14°
-
Донецьк+22°... +9°
-
Житомир+25°... +14°
-
Запоріжжя+25°... +14°
-
Івано-Франківськ+26°... +13°
-
Київ+25°... +16°
-
Кіровоград+26°... +14°
-
Луганськ+22°... +9°
-
Луцьк+27°... +14°
-
Львів+25°... +14°
-
Миколаїв+26°... +15°
-
Одеса+26°... +15°
-
Полтава+23°... +14°
-
Рівне+27°... +14°
-
Сімферополь+27°... +12°
-
Суми+23°... +12°
-
Тернопіль+26°... +13°
-
Харків+22°... +14°
-
Херсон+26°... +15°
-
Хмельницький+26°... +13°
-
Черкаси+26°... +14°
-
Чернігів+26°... +12°
-
Чернівці+26°... +16°
Віргінія, США
+ 30 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
Відчувається як: +30 °
Вологість: 75 %
Тиск: 766 мм
Вітер: 1.6 м/с
Ймовірність опадів: 12 %
Схід: 05:43
Захід 20:33
Фаза місяця:
Стрічка новин