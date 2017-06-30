На сході Китаю в результаті повені загинули семеро людей
У китайській провінції Цзянсі 20-29 червня пройшли проливні дощі з грозою.
Станом на 29 червня жертвами викликаних опадами повеней стали семеро людей, ще двоє пропали безвісти, передає Xinhua з посиланням на місцеву владу.
Близько 5 мільйонів людей постраждали від проливних дощів у Китаї
Відзначається, що близько 440 тисяч осіб у провінції були евакуйовані до безпечних районів.
Нагадаємо, раніше в центрі і на сході Китаю проливні дощі призвели до загибелі 28 людей, ще 16 вважаються зниклими безвісти.
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