На сході Китаю в результаті повені загинули семеро людей

15:30, 30 червня 2017
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У китайській провінції Цзянсі 20-29 червня пройшли проливні дощі з грозою.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Станом на 29 червня жертвами викликаних опадами повеней стали семеро людей, ще двоє пропали безвісти, передає Xinhua з посиланням на місцеву владу.

Близько 5 мільйонів людей постраждали від проливних дощів у Китаї

Відзначається, що близько 440 тисяч осіб у провінції були евакуйовані до безпечних районів.

Нагадаємо, раніше в центрі і на сході Китаю проливні дощі призвели до загибелі 28 людей, ще 16 вважаються зниклими безвісти.

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