В Ірані зафіксували абсолютний температурний рекорд

Повітря прогрілося до 53,7°C, що стало абсолютним рекордом для країни і однією із самих високих температур у світі.

Попередній рекорд температури в Ірані склав 53°C / фото IranNewspaper

В Ірані в четвер, 29 червня, зафіксували температурний рекорд, повітря прогрілося до 53,7°C, що стало абсолютним рекордом для країни і однією з самих високих температур у світі. Про це пише Daily Mail.

Як повідомляється, температура була зафіксована в іранському місті Ахваз на південному заході держави.

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За словами Етьєна Капікяна, метеоролога служби Meteo France, ця температура також є найвищою, зафіксованою у червні в Азії.

Попередній рекорд температури в Ірані склав 53°C.