В Ірані зафіксували абсолютний температурний рекорд

15:59, 30 червня 2017
2408
0

Повітря прогрілося до 53,7°C, що стало абсолютним рекордом для країни і однією із самих високих температур у світі.

Попередній рекорд температури в Ірані склав 53°C / фото IranNewspaper
Попередній рекорд температури в Ірані склав 53°C / фото IranNewspaper

В Ірані в четвер, 29 червня, зафіксували температурний рекорд, повітря прогрілося до 53,7°C, що стало абсолютним рекордом для країни і однією з самих високих температур у світі. Про це пише Daily Mail.

Як повідомляється, температура була зафіксована в іранському місті Ахваз на південному заході держави.

Київ побив перший літній температурний рекорд

За словами Етьєна Капікяна, метеоролога служби Meteo France, ця температура також є найвищою, зафіксованою у червні в Азії.

Попередній рекорд температури в Ірані склав 53°C.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра до +25°, без опадів У Києві завтра до +25°, без опадів
Гідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття Гідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття
Через тайфун "Евініар" у Китаї скасували десятки авіарейсів Через тайфун "Евініар" у Китаї скасували десятки авіарейсів
У результаті виверження вулкана в Гватемалі загинули 99 людей У результаті виверження вулкана в Гватемалі загинули 99 людей
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
В Україні сьогодні без опадів, місцями температура до +27° (карта) В Україні сьогодні без опадів, місцями температура до +27° (карта)
Потужний тайфун накрив південь Китаю Потужний тайфун накрив південь Китаю

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 30 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
75 %
766 мм
1.6 м/с
12 %
Стрічка новин