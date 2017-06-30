ДСНС попереджає про підвищення рівнів води на річках Закарпаття

16:16, 30 червня 2017
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У п’ятницю, 30 червня, на річках Закарпатської області очікуються підйоми рівнів води.

На річках Закарпаття очікуються підйоми рівнів води / galleryua.com
На річках Закарпаття очікуються підйоми рівнів води / galleryua.com

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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"У зв'язку з очікуваними опадами 30 червня на річках Закарпаття очікується підйом рівнів води на 0,2-0,8 м (на малих водотоках - 0,3-1,0 м) над поточними рівнями, без негативних наслідків", - йдеться в повідомленні.

При сильних зливах можливе формування значного місцевого та схилового стоку, у гірських районах існує загроза формування селевих потоків.

Нагадаємо, сьогодні, 30 червня, у багатьох регіонах України очікуються грози.

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