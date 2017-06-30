Москву накрив потужний буревій - фоторепортаж

За прогнозами синоптиків, в місті випаде найбільша кількість опадів за останні 50 років.

Стихія вже забрала життя кількох людей / @valuffkin

На Москву обрушився сильний шторм. Пориви вітру досягають 15-20 метрів в секунду. За прогнозами синоптиків, в місті випаде найбільша кількість опадів за останні 50 років.

Під час грози травми різного ступеня тяжкості отримали щонайменше п'ять осіб. В сюжеті "ТСН" повідомляється, що стихія вже забрала життя трьох людей.

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Настільки потужні зливи у Москві трапляються раз в 5 років, а загальна кількість вологи з високим ступенем ймовірністю може в 1,5 рази перевищити середню максимальну добову кількість опадів, наближаючись до рекордних показників більш ніж півстолітньої давності.

У мережі з'явилися кадри, на яких видно, як ураганом зносить туалетні кабінки в центрі Москви, недалеко від Історичного музею.

Як повідомляв УНІАН, на сході Китаю в результаті повені загинули семеро людей.