Москву накрив потужний буревій - фоторепортаж

18:23, 30 червня 2017
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За прогнозами синоптиків, в місті випаде найбільша кількість опадів за останні 50 років.

Стихія вже забрала життя кількох людей / @valuffkin
Стихія вже забрала життя кількох людей / @valuffkin

На Москву обрушився сильний шторм. Пориви вітру досягають 15-20 метрів в секунду. За прогнозами синоптиків, в місті випаде найбільша кількість опадів за останні 50 років.

Під час грози травми різного ступеня тяжкості отримали щонайменше п'ять осіб. В сюжеті "ТСН" повідомляється, що стихія вже забрала життя трьох людей.

Сєвєродонецьк накрила злива та ураган (фото)

Настільки потужні зливи у Москві трапляються раз в 5 років, а загальна кількість вологи з високим ступенем ймовірністю може в 1,5 рази перевищити середню максимальну добову кількість опадів, наближаючись до рекордних показників більш ніж півстолітньої давності.

У мережі з'явилися кадри, на яких видно, як ураганом зносить туалетні кабінки в центрі Москви, недалеко від Історичного музею.

Як повідомляв УНІАН, на сході Китаю в результаті повені загинули семеро людей.

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