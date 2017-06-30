Жертвами урагану в Москві вже стали три людини - ЗМІ
Ураган супроводжується зливами, градом і потужним вітром. Вулиці залило за лічені хвилини.
Москву накрило найпотужнішим за останні десятиліття штормом. Стихія забрала життя вже трьох людей. Про це йдеться в сюжеті "ТСН".
Буревій супроводжується зливами, градом і потужним вітром. Вулиці залило за лічені хвилини. Машинам доводиться їхати по затоплених дорогах. Водою також затопило злітні смуги аеропортів. Кілька рейсів довелося перенаправити в інші аеропорти. Відомо про щонайменше п'яти потерпілих.
Зазначимо, що агентство "ТАСС" повідомляє про двох загиблих і деввяти постраждалих в Московському регіоні.
Сєвєродонецьк накрила злива та ураган (фото)
"У Москві одна людина загинула, ще дев'ятьом знадобилася медична допомога", - повідомило джерело в екстрених службах, додавши, що п'ятеро постраждалих були госпіталізовані. Четверо людей отримали необхідну допомогу на місці.
Крім того, в Дмитрівському районі Підмосков'я від удару блискавки загинула одна людина.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, Москву і Московську область накрила тропічна злива.
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