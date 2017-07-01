Погода на суботу: в західні та північні регіони прийдуть дощі, спека спаде - Укргідрометцентр (карта)

У південних і східних областях збережеться висока температура, опадів не прогнозують.

На півкраїни сьогодні чекають дощі / Фото УНІАН

У суботу, 1 липня, в більшості регіонів України очікується теплий, а місцями і спекотний літній день. На заході, півночі і в центрі пройдуть дощі. Про це повідомляє Гідрометцентр.

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На заході України спека трохи спаде: вдень +22..+27. Вночі без опадів, вдень дощі.

У Житомирській та Вінницькій областях вдень температура підніметься до +31..+33.

У північних областях вдень +28..+33 і дощ. Вночі без опадів.

У центрі країни збережеться спека +31..+34, мінлива хмарність. Дощі вдень в суботу прогнозують тільки Черкаській області.

На сході і півдні України сьогодні буде +34.. +36, мінлива хмарність.

У Києві 1 липня +28..+30, хмарно, вдень дощ, вночі - без опадів.