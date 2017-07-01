Погода на суботу: в західні та північні регіони прийдуть дощі, спека спаде - Укргідрометцентр (карта)
У південних і східних областях збережеться висока температура, опадів не прогнозують.
У суботу, 1 липня, в більшості регіонів України очікується теплий, а місцями і спекотний літній день. На заході, півночі і в центрі пройдуть дощі. Про це повідомляє Гідрометцентр.
Погода на вихідні: в Україні буде спекотно, в суботу місцями пройдуть дощі (карта)
На заході України спека трохи спаде: вдень +22..+27. Вночі без опадів, вдень дощі.
У Житомирській та Вінницькій областях вдень температура підніметься до +31..+33.
У північних областях вдень +28..+33 і дощ. Вночі без опадів.
У центрі країни збережеться спека +31..+34, мінлива хмарність. Дощі вдень в суботу прогнозують тільки Черкаській області.
На сході і півдні України сьогодні буде +34.. +36, мінлива хмарність.
У Києві 1 липня +28..+30, хмарно, вдень дощ, вночі - без опадів.
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