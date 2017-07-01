У Києві очікується гроза та шквали 15-20 м/с

17:26, 1 липня 2017
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Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби.

фото Алексей Лымаренко
У столиці очікується гроза та шквали / фото Олексій Лимаренко

У найближчу годину з утриманням до кінця доби у столиці очікується гроза та шквали 15-20 м/с.

Про це попереджають в Українському гідрометцентрі.

Як нагадали в Київській міській державній адміністрації, в разі посилення вітру потрібно усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні; на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев; у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті; уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Рятувальники попереджають про грози в Україні

Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

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