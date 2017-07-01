Найближчої доби спека в Україні трохи спаде - Укргідрометцентр

Станом на 9:00 суботи, 1 липня, температура води в Чорному і Азовському морях була 24-29 °, в районі Приморського 17 °; в Дніпрі біля Києва 23 °.

Спекотна повітряна маса відійде на південь і схід / фото Укргідрометцентр

Найближчої доби, 2 липня, спека в західних, північних і центральних областях України трохи спаде. Спекотна повітряна маса відійде на південь і схід, повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за повідомленнями, у центральних регіонах, Одеській, Миколаївській і Харківській областях очікуються короткочасні дощі, місцями грози, пориви вітру 15-20 м/с. В західних і північних областях місцями пройдуть невеликі дощі, на решті територій без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 17-22°, у північних та західних областях 13-18°; вдень 23-28°, на південному сході України 30-35°; у Львівській, Волинській та Рівненській областях прохолодно: 18-23°.

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У Києві 2 липня вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів; температура вночі 16-18°, вдень 25-27°.

В Україні 3 липня без опадів. Вітер північний і північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 14-16°, вдень 24-26°.

Станом на 9:00 суботи, 1 липня, температура води в Чорному й Азовському морях була 24-29°, в районі Приморського 17°; в Дніпрі біля Києва 23°.