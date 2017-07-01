Найближчої доби спека в Україні трохи спаде - Укргідрометцентр
Станом на 9:00 суботи, 1 липня, температура води в Чорному і Азовському морях була 24-29 °, в районі Приморського 17 °; в Дніпрі біля Києва 23 °.
Найближчої доби, 2 липня, спека в західних, північних і центральних областях України трохи спаде. Спекотна повітряна маса відійде на південь і схід, повідомляє Укргідрометцентр.
Так, за повідомленнями, у центральних регіонах, Одеській, Миколаївській і Харківській областях очікуються короткочасні дощі, місцями грози, пориви вітру 15-20 м/с. В західних і північних областях місцями пройдуть невеликі дощі, на решті територій без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 17-22°, у північних та західних областях 13-18°; вдень 23-28°, на південному сході України 30-35°; у Львівській, Волинській та Рівненській областях прохолодно: 18-23°.
Погода на суботу: в західні та північні регіони прийдуть дощі, спека спаде - Укргідрометцентр (карта)
У Києві 2 липня вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів; температура вночі 16-18°, вдень 25-27°.
В Україні 3 липня без опадів. Вітер північний і північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 14-16°, вдень 24-26°.
Станом на 9:00 суботи, 1 липня, температура води в Чорному й Азовському морях була 24-29°, в районі Приморського 17°; в Дніпрі біля Києва 23°.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +14°
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Дніпро+24°... +14°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+25°... +14°
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Запоріжжя+25°... +14°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+25°... +16°
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Кіровоград+26°... +14°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+25°... +14°
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Миколаїв+26°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+23°... +14°
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Рівне+27°... +14°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +13°
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Харків+22°... +14°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+26°... +13°
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Черкаси+26°... +14°
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Чернігів+26°... +12°
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Чернівці+26°... +16°