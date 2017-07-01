В Швейцарії стався найсильніший землетрус за останні 10 років

20:10, 1 липня 2017
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При цьому значної шкоди землетрус не приніс.

Поліція отримала близько 30 повідомлень від громадян / Matt KatzenbergerПоліція отримала близько 30 повідомлень від громадян / Matt Katzenberger

Землетрус магнітудою 4,3 стався в суботу в швейцарському кантоні Во. Про це повідомляє Швейцарська сейсмологічна служба, пишуть "РИА Новости".

Землетрус стався о 10.10 біля підніжжя гір у швейцарському кантоні Во, недалеко від населеного пункту Шато д'е, в півтора годинах їзди від Женеви. Жителі відзначають, що підземні поштовхи відчувалися в районі міста Веве до Фрібур. Поліція кантону отримала близько 30 повідомлень від громадян, проте значної шкоди землетрус не принесло.

Біля берегів Нової Зеландії стався землетрус магнітудою 6,0

Відзначається, що землетруси в Швейцарії не рідкість, але цей став найсильнішим за останні 10 років.

Нагадаємо, раніше в Японії стався потужний землетрус.

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