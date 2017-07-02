Через суботню негоду в Україні постраждали 17 осіб
Серед постраждалих - чотирирічна дитина.
Як повідомляє ДСНС, 1 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 745 населених пунктів у 6 областях: Київській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Чернігівській, найбільше - у Сумській. До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
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На території Київської, Черкаської, Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Тернопільської областей внаслідок негоди постраждало 17 осіб, у тому числі одна чотирирічна дитина у Сумській області.
За попередніми даними сталося повалення 640 дерев, пошкоджено 260 покрівель житлових будинків, 11 господарських будівель та 8 загальноосвітніх шкіл.
До ліквідації наслідків негоди від ДСНС було залучено 210 чоловік особового складута 45 одиниць техніки.
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