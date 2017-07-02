Через суботню негоду в Україні постраждали 17 осіб

09:30, 2 липня 2017
2267
0

Серед постраждалих - чотирирічна дитина.

Літня гроза спричинила певні неприємності / Фото УНІАН
Літня гроза спричинила певні неприємності / Фото УНІАН

Як повідомляє ДСНС, 1 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 745 населених пунктів у 6 областях: Київській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Чернігівській, найбільше - у Сумській. До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Рятувальники попереджають про грози в Україні

На території Київської, Черкаської, Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Тернопільської областей внаслідок негоди постраждало 17 осіб, у тому числі одна чотирирічна дитина у Сумській області.

За попередніми даними сталося повалення 640 дерев, пошкоджено 260 покрівель житлових будинків, 11 господарських будівель та 8 загальноосвітніх шкіл.

До ліквідації наслідків негоди від ДСНС було залучено 210 чоловік особового складута 45 одиниць техніки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра до +25°, без опадів У Києві завтра до +25°, без опадів
Завтра в Україні буде тепло, у західних областях пройдуть дощі з грозами (відеопрогноз) Завтра в Україні буде тепло, у західних областях пройдуть дощі з грозами (відеопрогноз)
Гідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття Гідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття
На Філіппінах стався потужний землетрус На Філіппінах стався потужний землетрус
У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +23° У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +23°
В Україні сьогодні без опадів, місцями температура до +27° (карта) В Україні сьогодні без опадів, місцями температура до +27° (карта)
Потужний тайфун накрив південь Китаю Потужний тайфун накрив південь Китаю

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 30 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
75 %
766 мм
1.6 м/с
12 %
Стрічка новин