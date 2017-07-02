Новий тиждень почнеться з потужних гроз на заході, а схід буде страждати від спеки
Середня температура повітря до +27. У Києві збережеться суха і спекотна погода.
Погода в понеділок, 3 липня, на більшій частині території України буде сухою, проте в західних обласях пройдуть дощі з грозами. Середня температура повітря до +27. У Києві збережеться суха і спекотна погода.
Як повідомляє синоптик Наталка Діденко на сторінці в Facebook, в західних областях буде прохолодно, температура повітря прогріється до +18 ... +23. Можливі дощі з грозами. Східні області очікує спекотна погода, стовпчики термометрів піднімуть до +30 і вище.
У Києві 3 липня утримається суха погода, температура прогріється до +25 градусів.
Прогноз погоди на понеділок, 3 липня, в містах України:
Найближчої доби спека в Україні трохи спаде - Укргідрометцентр
Ужгород – вночі +12 ... + 14, вдень +22 ... + 24 і сильний дощ з грозою
Львів – вночі +11 ... + 13, вдень + 20 ... + 22 і сильний дощ з грозою
Івано-Франківськ – вночі +12 ... + 14, вдень + 20 ... + 22 і сильний дощ з грозою
Тернопіль – вночі +11 ... + 13, вдень + 20 ... + 22 і сильний дощ з грозою
Чернівці – вночі +11 ... + 13, вдень + 21 ... + 23 і сильний дощ з грозою
Хмельницький – вночі +12 ... + 14, вдень +22 ... + 24 і сильний дощ з грозою
Луцьк – вночі +12 ... + 14, вдень + 20 ... + 22 і сильний дощ з грозою
Рівне – вночі +11 ... + 13, вдень + 21 ... + 23 і сильний дощ з грозою
Житомир – вночі +11 ... + 13, вдень +22 ... + 24
Вінниця – вночі +14 ... + 16, вдень + 24 ... + 26
Одеса – вночі +17 ... + 19, вдень + 27 ... + 29
Миколаїв – вночі +17 ... + 19, вдень + 28 ... + 30
Херсон – вночі +18 ... + 20, вдень + 28 ... + 30
Сімферополь – вночі +19 ... + 21, вдень + 29 ... + 31
Кропивницький – вночі +13 ... + 15, вдень + 24 ... + 26
Черкаси – вночі +13 ... + 15, вдень + 24 ... + 26
Чернігів – вночі +13 ... + 15, вдень + 24 ... + 26
Суми – вночі +14 ... + 16, вдень + 24 ... + 26
Полтава – вночі +15 ... + 17, вдень + 24 ... + 26
Дніпро – вночі +15 ... + 17, вдень + 24 ... + 26
Запоріжжя – вночі +19 ... + 21, вдень + 27 ... + 29
Донецьк – вночі +19 ... + 21, вдень + 29 ... + 31
Луганськ – вночі +19 ... + 21, вдень + 29 ... + 31
Харків – вночі +18 ... + 29, вдень + 27 ... + 29
Київ – вночі +14 ... + 16, удень +23 ... + 25
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +14°
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Дніпро+24°... +14°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+25°... +14°
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Запоріжжя+25°... +14°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+25°... +16°
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Кіровоград+26°... +14°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+25°... +14°
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Миколаїв+26°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+23°... +14°
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Рівне+27°... +14°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +13°
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Харків+22°... +14°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+26°... +13°
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Черкаси+26°... +14°
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Чернігів+26°... +12°
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Чернівці+26°... +16°