Новий тиждень почнеться з потужних гроз на заході, а схід буде страждати від спеки

17:36, 2 липня 2017
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Середня температура повітря до +27. У Києві збережеться суха і спекотна погода.

фото УНІАН
У західних обласях пройдуть дощі з грозами / фото УНІАН

Погода в понеділок, 3 липня, на більшій частині території України буде сухою, проте в західних обласях пройдуть дощі з грозами. Середня температура повітря до +27. У Києві збережеться суха і спекотна погода.

Як повідомляє синоптик Наталка Діденко на сторінці в Facebook, в західних областях буде прохолодно, температура повітря прогріється до +18 ... +23. Можливі дощі з грозами. Східні області очікує спекотна погода, стовпчики термометрів піднімуть до +30 і вище.

У Києві 3 липня утримається суха погода, температура прогріється до +25 градусів.

Прогноз погоди на понеділок, 3 липня, в містах України:

Найближчої доби спека в Україні трохи спаде - Укргідрометцентр

Ужгород – вночі +12 ... + 14, вдень +22 ... + 24 і сильний дощ з грозою

Львів – вночі +11 ... + 13, вдень + 20 ... + 22 і сильний дощ з грозою

Івано-Франківськ – вночі +12 ... + 14, вдень + 20 ... + 22 і сильний дощ з грозою

Тернопіль – вночі +11 ... + 13, вдень + 20 ... + 22 і сильний дощ з грозою

Чернівці – вночі +11 ... + 13, вдень + 21 ... + 23 і сильний дощ з грозою

Хмельницький – вночі +12 ... + 14, вдень +22 ... + 24 і сильний дощ з грозою

Луцьк – вночі +12 ... + 14, вдень + 20 ... + 22 і сильний дощ з грозою

Рівне – вночі +11 ... + 13, вдень + 21 ... + 23 і сильний дощ з грозою

Житомир – вночі +11 ... + 13, вдень +22 ... + 24

Вінниця – вночі +14 ... + 16, вдень + 24 ... + 26

Одеса – вночі +17 ... + 19, вдень + 27 ... + 29

Миколаїв – вночі +17 ... + 19, вдень + 28 ... + 30

Херсон – вночі +18 ... + 20, вдень + 28 ... + 30

Сімферополь – вночі +19 ... + 21, вдень + 29 ... + 31

Кропивницький – вночі +13 ... + 15, вдень + 24 ... + 26

Черкаси – вночі +13 ... + 15, вдень + 24 ... + 26

Чернігів – вночі +13 ... + 15, вдень + 24 ... + 26

Суми – вночі +14 ... + 16, вдень + 24 ... + 26

Полтава – вночі +15 ... + 17, вдень + 24 ... + 26

Дніпро – вночі +15 ... + 17, вдень + 24 ... + 26

Запоріжжя – вночі +19 ... + 21, вдень + 27 ... + 29

Донецьк – вночі +19 ... + 21, вдень + 29 ... + 31

Луганськ – вночі +19 ... + 21, вдень + 29 ... + 31

Харків – вночі +18 ... + 29, вдень + 27 ... + 29

Київ – вночі +14 ... + 16, удень +23 ... + 25

фото Укргідрометцентр
Прогноз погоди на понеділок, 3 липня / фото Укргідрометцентр

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