Наслідки негоди в Україні: повалені дерева, зірвані дахи та знеструмлені населені пункти (фото)

Районні та міські адміністрації вирішують питання щодо відновлення покрівель пошкоджених будинків приватного сектору та соціально-побутової сфери.

Бригади обленерго відновили електропостачання 366 населених пунктів / фото dsns.gov.ua

Бригади обленерго відновили електропостачання 366 населених пунктів, знеструмлених через негоду 1 липня.

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Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, залишилося відновити електропостачання 379 населених пунктів у 6 областях України, а саме: в Сумській – 167 н.п., у Черкаській – 99 н.п., у Чернігівській – 36 н.п., у Полтавській – 36 н.п, у Київській – 28 н.п. та в Кіровоградській – 16 н.п.

Працівники комунальних служб та підрозділів ДСНС прибирали дерева, повалені вітром.

Районні та міські адміністрації вирішують питання щодо відновлення покрівель пошкоджених будинків приватного сектору та соціально-побутової сфери.

Як повідомляв УНІАН, станом на сьогоднішній ранок у шести областях України внаслідок негоди було знеструмлено 745 населених пунктів.

У Київській, Черкаській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській та Тернопільській областях через негоду постраждало 17 осіб (з них 1 дитина), було повалено 640 дерев, пошкоджено 260 покрівель житлових будинків, 11 господарських будівель та 8 загальноосвітніх шкіл.