Наслідки негоди в Україні: повалені дерева, зірвані дахи та знеструмлені населені пункти (фото)

21:14, 2 липня 2017
7998
0

Районні та міські адміністрації вирішують питання щодо відновлення покрівель пошкоджених будинків приватного сектору та соціально-побутової сфери.

Бригади обленерго відновили електропостачання 366 населених пунктів / фото dsns.gov.ua
Бригади обленерго відновили електропостачання 366 населених пунктів / фото dsns.gov.ua

Бригади обленерго відновили електропостачання 366 населених пунктів, знеструмлених через негоду 1 липня.

Новий тиждень почнеться з потужних гроз на заході, а схід буде страждати від спеки

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, залишилося відновити електропостачання 379 населених пунктів у 6 областях України, а саме: в Сумській – 167 н.п., у Черкаській – 99 н.п., у Чернігівській – 36 н.п., у Полтавській – 36 н.п, у Київській – 28 н.п. та в Кіровоградській – 16 н.п.

Працівники комунальних служб та підрозділів ДСНС прибирали дерева, повалені вітром.

Районні та міські адміністрації вирішують питання щодо відновлення покрівель пошкоджених будинків приватного сектору та соціально-побутової сфери.

Як повідомляв УНІАН, станом на сьогоднішній ранок у шести областях України внаслідок негоди було знеструмлено 745 населених пунктів.

У Київській, Черкаській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській та Тернопільській областях через негоду постраждало 17 осіб (з них 1 дитина), було повалено 640 дерев, пошкоджено 260 покрівель житлових будинків, 11 господарських будівель та 8 загальноосвітніх шкіл.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра до +25°, без опадів У Києві завтра до +25°, без опадів
Гідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття Гідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття
На Філіппінах стався потужний землетрус На Філіппінах стався потужний землетрус
Через тайфун "Евініар" у Китаї скасували десятки авіарейсів Через тайфун "Евініар" у Китаї скасували десятки авіарейсів
У результаті виверження вулкана в Гватемалі загинули 99 людей У результаті виверження вулкана в Гватемалі загинули 99 людей
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
У Києві завтра без опадів, температура до +23° У Києві завтра без опадів, температура до +23°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 30 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
75 %
766 мм
1.6 м/с
12 %
Стрічка новин