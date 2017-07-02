Наслідки негоди в Україні: повалені дерева, зірвані дахи та знеструмлені населені пункти (фото)
Районні та міські адміністрації вирішують питання щодо відновлення покрівель пошкоджених будинків приватного сектору та соціально-побутової сфери.
Бригади обленерго відновили електропостачання 366 населених пунктів, знеструмлених через негоду 1 липня.
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Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, залишилося відновити електропостачання 379 населених пунктів у 6 областях України, а саме: в Сумській – 167 н.п., у Черкаській – 99 н.п., у Чернігівській – 36 н.п., у Полтавській – 36 н.п, у Київській – 28 н.п. та в Кіровоградській – 16 н.п.
Працівники комунальних служб та підрозділів ДСНС прибирали дерева, повалені вітром.
Районні та міські адміністрації вирішують питання щодо відновлення покрівель пошкоджених будинків приватного сектору та соціально-побутової сфери.
Як повідомляв УНІАН, станом на сьогоднішній ранок у шести областях України внаслідок негоди було знеструмлено 745 населених пунктів.
У Київській, Черкаській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській та Тернопільській областях через негоду постраждало 17 осіб (з них 1 дитина), було повалено 640 дерев, пошкоджено 260 покрівель житлових будинків, 11 господарських будівель та 8 загальноосвітніх шкіл.
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