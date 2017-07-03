Сьогодні в багатьох регіонах України похолодає, на заході пройдуть дощі (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 3 липня на заході України пройдуть дощі, у багатьох регіонах похолодає.

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На сході без опадів, температура вдень до +34°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +35°.

На заході України в понеділок похолодає і пройдуть дощі. Вдень стовпчик термометра підніметься до +23°.

У північних областях практично без опадів, температура - до +23°. У центрі України місцями пройдуть дощі, температура вдень до +31°.

Прогноз на 3 липня / УНІАН

За народним прогнозом, 3 липня - день Мефодія. Якщо на Мефодія дощ, він з перервами буде йти сорок днів.

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