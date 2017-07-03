У Києві сьогодні без опадів, вдень до +23°

Згідно з даними Погода УНІАН, 3 липня у столиці без опадів, вдень до +23°.

Сьогодні в Києві без опадів / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +23°, ввечері - до +20°. Вітер західний та північно-західний, до 4.8 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 04:51, а зайде о 21:12.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 3 липня на заході України пройдуть дощі, у багатьох регіонах похолодає.

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