В Україні через негоду залишаються знеструмленими більше 200 населених пунктів

Станом на ранок 3 липня в Україні через негоду залишаються знеструмленими 215 населених пунктів.

Наслідки негоди в Україні / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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Так, у Сумській області знеструмлено 109 н. п., Черкаській – 76 н. п., Кіровоградській – 17 н. п., Київській – 9 н. п. та Чернігівській – 4 н. п.

1 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) на території Київської, Черкаської, Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Тернопільської областей постраждала 21 особа (з них 1 дитина), за попередніми даними сталося повалення 640 дерев, пошкоджено 260 покрівель житлових будинків, 11 господарських будівель та 8 загальноосвітніх шкіл.

Нагадаємо, у понеділок, 3 липня на заході України пройдуть дощі, у багатьох регіонах похолодає.