У Китаї в результаті сходження селевого потоку загинули п'ять осіб (фоторепортаж)

10:31, 3 липня 2017
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У результаті сходження селевого потоку в китайській провінції Хунань загинули п'ять людей, ще четверо вважаються зниклими безвісти.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Крім того, ще 19 осіб отримали травми, передає Xinhua з посиланням на місцеву владу.

На сході Китаю в результаті повені загинули семеро людей

Сходження селю відбулося 1 липня у селі Цзута повіту Нінсян у результаті безперервних з п'ятниці проливних дощів. У деяких районах повіту кількість опадів, які випали за добу, перевищила 200 мм.

Через повінь порушено транспортне сполучення і телекомунікації, рівень води в місцевих водосховищах і річках перевищив небезпечну позначку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Китаї в результаті повеней постраждали понад 5 млн осіб.

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