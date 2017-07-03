У Китаї в результаті сходження селевого потоку загинули п'ять осіб (фоторепортаж)
У результаті сходження селевого потоку в китайській провінції Хунань загинули п'ять людей, ще четверо вважаються зниклими безвісти.
Крім того, ще 19 осіб отримали травми, передає Xinhua з посиланням на місцеву владу.
На сході Китаю в результаті повені загинули семеро людей
Сходження селю відбулося 1 липня у селі Цзута повіту Нінсян у результаті безперервних з п'ятниці проливних дощів. У деяких районах повіту кількість опадів, які випали за добу, перевищила 200 мм.
Через повінь порушено транспортне сполучення і телекомунікації, рівень води в місцевих водосховищах і річках перевищив небезпечну позначку.
П'ятнадцятеро людей стали жертвами масштабної повені у Китаї
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Китаї в результаті повеней постраждали понад 5 млн осіб.
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