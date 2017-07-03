В Японії через загрозу повені евакуювали понад 3 тисячі людей

11:34, 3 липня 2017
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Більше трьох тисяч людей в японській префектурі Ніїгата отримали вказівку евакуюватися через загрозу повені.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Через сильні дощі річка Какідзакігава в місті Дзеецу може вийти з берегів, передає "РИА Новости" з посиланням на агентство "Кіодо".

Майже 200 тис. жителів Японії отримали рекомендацію евакуюватися через зливи

Відзначається, що в зоні можливого затоплення знаходяться 1159 осель, і 3308 людей, що у них проживають, повинні переміститися до безпечних місць для евакуації.

Нагадаємо, в результаті сходження селевого потоку в китайській провінції Хунань, загинули п'ять людей, ще четверо вважаються зниклими безвісти.

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