В Японії через загрозу повені евакуювали понад 3 тисячі людей

Більше трьох тисяч людей в японській префектурі Ніїгата отримали вказівку евакуюватися через загрозу повені.

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Через сильні дощі річка Какідзакігава в місті Дзеецу може вийти з берегів, передає "РИА Новости" з посиланням на агентство "Кіодо".

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Відзначається, що в зоні можливого затоплення знаходяться 1159 осель, і 3308 людей, що у них проживають, повинні переміститися до безпечних місць для евакуації.

Нагадаємо, в результаті сходження селевого потоку в китайській провінції Хунань, загинули п'ять людей, ще четверо вважаються зниклими безвісти.