Погода на тиждень: в Україні спаде спека, у всіх регіонах буде практично без опадів (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, сильна спека в Україні цього тижня спаде, опадів практично не буде.

Спека цього тижня спаде / galleryua.com, viktort

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні без опадів. Найспекотніше буде на півдні та сході до +32°. На півночі стовпчик термометра підніметься до +24°, в центрі до +27°. На заході обіцяють +22°.

Прогноз на 3 липня / УНІАН

У вівторок, 4 липня, по країні практично без опадів. Вдень на півдні та сході до +28°, в інших регіонах +21°...+25°.

Прогноз на 4 липня / УНІАН

У середу, 5 липня, без опадів. Вдень на півдні очікується до +29°.

Прогноз на 5 липня / УНІАН

У четвер в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі по країні +9°...+16°, вдень на півдні до +29°.

Прогноз на 6 липня / УНІАН

У п'ятницю сонячно і без опадів. На півдні місцями до +27°, в інших регіонах +20°...+25°.

Прогноз на 7 липня / УНІАН

8 і 9 липня в Україні практично без опадів. У суботу вночі найпрохолодніше буде на заході і півночі - до +12°, на решті території +13°...+16°. Вдень температура по країні +21°...+26°. У неділю вночі на заході та сході до +13°, вдень в Україні +22°...+27°.

Прогноз на 8 липня / УНІАН

Прогноз на 9 липня / УНІАН

Народний прогноз

3 липня - день Мефодія. Якщо на Мефодія дощ, він з перервами буде йти протягом сорока днів. 4 липня - день Терентія. Вранці туман стелиться по траві - буде хороша погода. Якщо вранці трава суха - до ночі чекай дощу.

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5 липня - день Уляни, день Зинона і Зіни. Якщо на Уляну хороша погода - буде тепло і сонце сім тижнів поспіль. Якщо йде дощ, все літо до вересня дощове.

6 липня — мучениці Агрипини. З цього дня починається "купальний сезон". 7 липня — Різдво Іоанна Хрестителя (Івана Купала). Гроза на Івана — горіхів буде мало. Купальська ніч зоряна — будуть гриби.

8 липня - день покровителів всіх закоханих Петра і Февронії. Якщо цьго дны йде дощ - буде гарний врожай меду. 9 липня - день Давида Суничника. З цього часу починають збирати суницю.

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