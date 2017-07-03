Погода на тиждень: в Україні спаде спека, у всіх регіонах буде практично без опадів (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, сильна спека в Україні цього тижня спаде, опадів практично не буде.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні без опадів. Найспекотніше буде на півдні та сході до +32°. На півночі стовпчик термометра підніметься до +24°, в центрі до +27°. На заході обіцяють +22°.
У вівторок, 4 липня, по країні практично без опадів. Вдень на півдні та сході до +28°, в інших регіонах +21°...+25°.
У середу, 5 липня, без опадів. Вдень на півдні очікується до +29°.
У четвер в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі по країні +9°...+16°, вдень на півдні до +29°.
У п'ятницю сонячно і без опадів. На півдні місцями до +27°, в інших регіонах +20°...+25°.
8 і 9 липня в Україні практично без опадів. У суботу вночі найпрохолодніше буде на заході і півночі - до +12°, на решті території +13°...+16°. Вдень температура по країні +21°...+26°. У неділю вночі на заході та сході до +13°, вдень в Україні +22°...+27°.
Народний прогноз
3 липня - день Мефодія. Якщо на Мефодія дощ, він з перервами буде йти протягом сорока днів. 4 липня - день Терентія. Вранці туман стелиться по траві - буде хороша погода. Якщо вранці трава суха - до ночі чекай дощу.
У Києві сьогодні без опадів, вдень до +23°
5 липня - день Уляни, день Зинона і Зіни. Якщо на Уляну хороша погода - буде тепло і сонце сім тижнів поспіль. Якщо йде дощ, все літо до вересня дощове.
6 липня — мучениці Агрипини. З цього дня починається "купальний сезон". 7 липня — Різдво Іоанна Хрестителя (Івана Купала). Гроза на Івана — горіхів буде мало. Купальська ніч зоряна — будуть гриби.
8 липня - день покровителів всіх закоханих Петра і Февронії. Якщо цьго дны йде дощ - буде гарний врожай меду. 9 липня - день Давида Суничника. З цього часу починають збирати суницю.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +14°
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Дніпро+24°... +14°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+25°... +14°
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Запоріжжя+25°... +14°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+25°... +16°
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Кіровоград+26°... +14°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+25°... +14°
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Миколаїв+26°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+23°... +14°
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Рівне+27°... +14°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +13°
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Харків+22°... +14°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+26°... +13°
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Черкаси+26°... +14°
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Чернігів+26°... +12°
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Чернівці+26°... +16°