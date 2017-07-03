Рятувальники попереджають про грози та град на заході та півдні України

13:03, 3 липня 2017
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Сьогодні, 3 липня, у південних та західних областях очікуються грози та сильний вітер.

На заході та півдні очікуються грози / УНІАН
На заході та півдні очікуються грози / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"3 липня у південних і в західних областях місцями гроза, в окремих пунктах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на ранок 3 липня в Україні через негоду залишаються знеструмленими 215 населених пунктів.

Так, у Сумській області знеструмлено 109 н. п., Черкаській – 76 н. п., Кіровоградській – 17 н. п., Київській – 9 н. п. та  Чернігівській – 4 н. п.

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