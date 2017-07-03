Затоплені вулиці, пошкоджені будинки, 17 постраждалих: на вихідних Україну накрили грози (відео)

Понад 700 населених пунктів залишилися без електрики.

Через грози постраждали шість областей України / фото УНІАН

1 липня справжній потоп після грози стався біля метро «Лівобережна» у столиці. Автомобілі просто пливли по дорозі, яку реконструювали перед Євробаченням.

Під воду пішла вулиця Байкова – на ділянці під залізничним мостом. Гілка, яка впала внаслідок сильного буревію, травмувала туриста у центрі Києва. Розгулялася негода і на Русанівці. На Борщагівці вітер вирвав з корінням величезне дерево. У Богданівці Київської області випав град розміром з тенісний м'яч.

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Під Києвом на трасу впало дерево і блокувало рух з Чернігова. На Волині дерева, повалені вітром, пошкодили автомобілі.

Внаслідок негоди в Україні постраждало 17 людей, з них – 1 дитина. В шести областях без електрики залишилися 745 населених пунктів. Пошкоджено 8 шкіл, повалено сотні дерев. ДСНС попереджає, що 3 липня 2017 року на заході України очікуються дощі з грозами.