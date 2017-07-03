Затоплені вулиці, пошкоджені будинки, 17 постраждалих: на вихідних Україну накрили грози (відео)

13:19, 3 липня 2017
1174
0

Понад 700 населених пунктів залишилися без електрики.

Через грози постраждали шість областей України / фото УНІАН
Через грози постраждали шість областей України / фото УНІАН

1 липня справжній потоп після грози стався біля метро «Лівобережна» у столиці. Автомобілі просто пливли по дорозі, яку реконструювали перед Євробаченням.

Під воду пішла вулиця Байкова – на ділянці під залізничним мостом. Гілка, яка впала внаслідок сильного буревію, травмувала туриста у центрі Києва. Розгулялася негода і на Русанівці. На Борщагівці вітер вирвав з корінням величезне дерево. У Богданівці Київської області випав град розміром з тенісний м'яч.

Через суботню негоду в Україні постраждали 17 осіб

Під Києвом на трасу впало дерево і блокувало рух з Чернігова. На Волині дерева, повалені вітром, пошкодили автомобілі.

Внаслідок негоди в Україні постраждало 17 людей, з них – 1 дитина. В шести областях без електрики залишилися 745 населених пунктів. Пошкоджено 8 шкіл, повалено сотні дерев. ДСНС попереджає, що 3 липня 2017 року на заході України очікуються дощі з грозами.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото) У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото)
Прогноз погоди на 10 червня: сухо і спекотно Прогноз погоди на 10 червня: сухо і спекотно
П'ятеро осіб загинули в Китаї в результаті сходження зсуву П'ятеро осіб загинули в Китаї в результаті сходження зсуву
Виверження вулкана Фуего: у Гватемалі тривають рятувальні роботи Виверження вулкана Фуего: у Гватемалі тривають рятувальні роботи
Виверження вулкана на Гаваях: лава знищила 350 будинків Виверження вулкана на Гаваях: лава знищила 350 будинків
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку Синоптики попереджають про пожежну небезпеку
Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями, невеликий дощ
Погода Стерлінг
75 %
761 мм
3.6 м/с
53 %
Стрічка новин