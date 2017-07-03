Перший місяць літа у Києві був на 1,8° теплішим за кліматичну норму

Середньомісячна температура повітря червня у Києві склала +20,0°, що на 1,8° вище за кліматичну норму.

Червень у Києві був теплішим за кліматичну норму / holy-mozart.livejournal.com

Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії.

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Найхолодніше у столиці було 4 червня, коли мінімальна температура опустилась до +6,9°, а найтепліше було 29 червня, коли максимальна температура у затінку досягла +33,2°.

У червні у Києві випало лише 27 мм опадів, що склало 37% кліматичної норми.

У першому півріччі температура повітря у Києві перевищила кліматичну норму на 1,9°, однак опадів випало 172 мм, що складає лише 56% від піврічної норми.

В обсерваторії зазначають, що така погода принесла додаткові клопоти аграріям Київщини.

Нагадаємо, 3 липня у столиці без опадів, вдень до +23°.