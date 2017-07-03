У результаті виверження вулкана в Індонезії постраждали десять осіб

15:44, 3 липня 2017
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Десять туристів постраждали в результаті виверження вулкану в індонезійській провінції Центральна Ява.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Виверження вулкана відбулося 2 липня, висота викиду попелу досягла 50 м, передає Xinhua з посиланням на офіційні джерела.

Вулкан Шивелуч на Камчатці продовжує вивергати попіл

Національне агентство вулканології Індонезії вже закрило для відвідувачів кратер Селері - один з десяти кратерів в районі вулкана.

У Національному агентстві Індонезії з ліквідації наслідків стихійних лих повідомили, що в результаті виверження постраждали десять туристів. Усі вони були доставлені до лікарні.

Нагадаємо, 30 травня в японській префектурі Кагосіма сталося потужне виверження вулкана Сакурадзіма.

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