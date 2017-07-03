Завтра в Україні практично без опадів, на півдні та сході до +28° (відеопрогноз)

16:30, 3 липня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 4 липня, в Україні практично без опадів, на півдні та сході до +28°.

В Україні завтра практично без опадів / 7-themes.com
В Україні завтра практично без опадів / 7-themes.com

На сході пройдуть дощі з грозами, температура вдень до +28°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність, місцями очікуються опади. Температура до +28°.

Погода на тиждень: в Україні спаде спека, у всіх регіонах буде практично без опадів (карта)

На заході України у вівторок хмарно з проясненнями. Вдень до +23°.

У північних областях без опадів, температура - до +23°. У центрі України практично без опадів, температура вдень до +24°.

За народним прогнозом, 4 липня - день Терентія. Вранці туман стелиться по траві - буде хороша погода. Якщо вранці трава суха - до ночі чекай дощу.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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