У Києві завтра вдень до +23°, без опадів

17:00, 3 липня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 4 липня у столиці без опадів, вдень до +23°.

У Києві завтра без опадів / tov-tob.livejournal.com
У Києві завтра без опадів / tov-tob.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +23°, ввечері - до +19°. Вітер північно-західний, до 5.4 м/с.

Перший місяць літа у Києві був на 1,8° теплішим за кліматичну норму

Сонце в столиці зійде у 04:52, а зайде о 21:11.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 4 липня, в Україні практично без опадів, на півдні та сході до +28°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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