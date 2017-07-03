У Києві завтра вдень до +23°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, 4 липня у столиці без опадів, вдень до +23°.

У Києві завтра без опадів / tov-tob.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +23°, ввечері - до +19°. Вітер північно-західний, до 5.4 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 04:52, а зайде о 21:11.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 4 липня, в Україні практично без опадів, на півдні та сході до +28°.

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