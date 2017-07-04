В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні та сході до +28° (карта)

08:03, 4 липня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 4 липня в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні та сході до +28°.

В Україні сьогодні місцями очікуються грози / УНІАН
В Україні сьогодні місцями очікуються грози / УНІАН

На сході грози, температура вдень до +28°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність, місцями пройдуть дощі. Температура до +28°.

На заході України у вівторок хмарно з проясненнями. Вдень стовпчик термометра підніметься до +23°.

У північних областях без опадів, температура - до +23°. У центрі України практично без опадів, температура вдень до +24°.

Прогноз на 4 липня / УНІАН
Прогноз на 4 липня / УНІАН

За народним прогнозом, 4 липня - день Терентія. Вранці туман стелиться по траві - буде хороша погода. Якщо вранці трава суха - до ночі чекай дощу.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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