В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні та сході до +28° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 4 липня в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні та сході до +28°.

В Україні сьогодні місцями очікуються грози / УНІАН

На сході грози, температура вдень до +28°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність, місцями пройдуть дощі. Температура до +28°.

На заході України у вівторок хмарно з проясненнями. Вдень стовпчик термометра підніметься до +23°.

У північних областях без опадів, температура - до +23°. У центрі України практично без опадів, температура вдень до +24°.

Прогноз на 4 липня / УНІАН

За народним прогнозом, 4 липня - день Терентія. Вранці туман стелиться по траві - буде хороша погода. Якщо вранці трава суха - до ночі чекай дощу.

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