У Києві сьогодні без опадів, вдень до +23°

08:30, 4 липня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 4 липня, у столиці без опадів, вдень до +23°.

Сьогодні В Києві без опадів / holy-mozart.livejournal.com
Сьогодні в Києві без опадів / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +23°, ввечері - до +19°. Вітер західний та північно-західний, до 5.5 м/с.

Перший місяць літа у Києві був на 1,8° теплішим за кліматичну норму

Сонце в столиці зійшло у 04:52, а зайде о 21:11.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні та сході до +28°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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