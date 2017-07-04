У Києві сьогодні без опадів, вдень до +23°

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 4 липня, у столиці без опадів, вдень до +23°.

Сьогодні в Києві без опадів / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +23°, ввечері - до +19°. Вітер західний та північно-західний, до 5.5 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 04:52, а зайде о 21:11.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні та сході до +28°.

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