У чотирьох областях України через негоду залишаються знеструмленими більше 120 населених пунктів
У чотирьох областях України через негоду залишається знеструмленим 121 населений пункт.
Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, у Черкаській області без електропостачання залишаються 58 н. п., у Сумській - 55, у Кіровоградській - 5 і в Чернігівській - 3.
У Києві сьогодні без опадів, вдень до +23°
3 липня було відновлено електропостачання в 94 населених пунктах в п'яти областях, знеструмлених у ніч з 1 на 2 липня в результаті складних погодних умов (дощ, пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач.
До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, 4 липня в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні та сході до +28°.
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