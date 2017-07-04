У чотирьох областях України через негоду залишаються знеструмленими більше 120 населених пунктів

09:26, 4 липня 2017
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У чотирьох областях України через негоду залишається знеструмленим 121 населений пункт.

Наслідки негоди в Україні / ДСНС
Наслідки негоди в Україні / ДСНС

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, у Черкаській області без електропостачання залишаються 58 н. п., у Сумській - 55, у Кіровоградській - 5 і в Чернігівській - 3.

У Києві сьогодні без опадів, вдень до +23°

3 липня було відновлено електропостачання в 94 населених пунктах в п'яти областях, знеструмлених у ніч з 1 на 2 липня в результаті складних погодних умов (дощ, пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, 4 липня в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні та сході до +28°.

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