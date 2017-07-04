На сході та півдні України оголосили штормове попередження

10:28, 4 липня 2017
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Сьогодні, 4 липня, у східних та південних регіонах України очікується сильний вітер.

На сході та півдні оголосили штормове попередження / Югополис
На сході та півдні оголосили штормове попередження / Югополис

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У Києві сьогодні без опадів, вдень до +23°

"Вдень 4 липня у південних регіонах пориви вітру 15-20 м/с; у південних, східних, Полтавській та Дніпропетровській областях місцями грози", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 липня в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні та сході до +28°.

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