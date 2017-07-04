У Чилі стався потужний землетрус

У вівторок, 4 липня, у Чилі стався землетрус магнітудою 4,9.

У Чилі стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 101 км на північний схід від міста Ікіке. Осередок землетрусу залягав на глибині 91,5 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у місті Антігуа (Гватемала) у результаті землетрусу постраждала низка пам'ятників колоніальної історії.