В Японії 23 тис. осіб рекомендовано евакуюватися через загрозу повеней

23 тисячі мешканців префектури Ніїгата (Японія) отримали рекомендації щодо евакуації через небезпеку зсувів і сходження лавин у результаті зливових дощів.

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У префектурі за 72 години випало 300 мм опадів, що перевищує місячну норму липня, передає "РИА Новости" з посиланням на місцеву владу.

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Метеорологи попереджають, що тривалі дощі можуть призвести до розливу річок і обвалів гірських селів.

Очікується, що до ранку 5 липня в регіоні може випасти до 200 мм опадів, у тому числі місцями – до 50 мм на годину. Жителям найбільш небезпечних районів рекомендовано залишитися на евакопунктах на ніч, до припинення дощу.

Нагадаємо, у результаті сходження селевого потоку в китайській провінції Хунань загинули п'ять людей, ще четверо вважаються зниклими безвісти.