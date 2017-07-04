В Японії 23 тис. осіб рекомендовано евакуюватися через загрозу повеней

12:31, 4 липня 2017
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23 тисячі мешканців префектури Ніїгата (Японія) отримали рекомендації щодо евакуації через небезпеку зсувів і сходження лавин у результаті зливових дощів.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У префектурі за 72 години випало 300 мм опадів, що перевищує місячну норму липня, передає "РИА Новости" з посиланням на місцеву владу.

У Китаї в результаті сходження селевого потоку загинули п'ять осіб (фоторепортаж)

Метеорологи попереджають, що тривалі дощі можуть призвести до розливу річок і обвалів гірських селів.

Очікується, що до ранку 5 липня в регіоні може випасти до 200 мм опадів, у тому числі місцями – до 50 мм на годину. Жителям найбільш небезпечних районів рекомендовано залишитися на евакопунктах на ніч, до припинення дощу.

Нагадаємо, у результаті сходження селевого потоку в китайській провінції Хунань загинули п'ять людей, ще четверо вважаються зниклими безвісти.

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