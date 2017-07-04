Жертвами повеней у Китаї стали 16 осіб
У результаті повеней в Гуансі-Чжуанському автономному районі Китаю 16 людей загинули, 10 пропали безвісти.
Потужні дощі почалися в регіоні 1 липня, у результаті чого евакуювали більше 90 тис. людей, передає Xinhua з посиланням на місцеву адміністрацію.
У Китаї в результаті сходження селевого потоку загинули п'ять осіб (фоторепортаж)
Повені зруйнували понад 600 та пошкодили 6,5 тис. житлових будівель. Прямий економічний збиток, нанесений постраждалим територіям, оцінюється в 428 млн дол. США.
Так, У повіті Цюаньчжоу була підтверджена загибель восьми людей, дев'ять вважаються зниклими безвісти, ще 34 отримали травми.
Відзначається, що в більш ніж 60 річках у Південному Китаї рівень води вже перевищив небезпечну позначку через безперервні дощі.
Нагадаємо, 23 тисячі жителів префектури Ніїгата (Японія) отримали рекомендації про евакуацію через небезпеку зсувів і сходження лавин у результаті зливових дощів.
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