В Іспанії через лісову пожежу евакуювали близько 400 осіб

Близько 400 осіб евакуювали в іспанській провінції Уельва через лісову пожежу.

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На півночі міста Ель-Кампільйо і в селищі Трасласьєрра евакуювали 250 осіб. Також 140 осіб були вивезені з центру для людей з обмеженими інтелектуальними можливостями в Ель-Кампільо, передає "РИА Новости" з посиланням на службу з надзвичайних ситуацій Андалусії.

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Відзначається, що з вогнем борються 130 пожежних і 19 літаків-амфібій і вертольотів.

Нагадаємо, лісову пожежу в центрі Португалії, у результаті якої загинули 64 людини, ще 204 отримали поранення, цілком локалізовано.