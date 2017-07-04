Число жертв повеней на півдні Китаю зросло до 56 осіб

15:41, 4 липня 2017
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У результаті повеней на півдні Китаю загинули 56 осіб, 22 пропали безвісти.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Загалом від сильних дощів постраждали 11 провінцій, передає Xinhua з посиланням на місцеву владу.

У Китаї в результаті сходження селевого потоку загинули п'ять осіб (фоторепортаж)

Проливні дощі викликали повені, сходження зсувів та інші стихійні лиха в провінціях Чжецзян, Аньхой, Цзянсі, Хубей, Хунань, Гуандун, Сичуань, Гуйчжоу і Юньнань, а також в місті Чунцин і Гуансі-Чжуанському автономному районі.

Загалом постраждали понад 11 млн осіб, 56 людей загинули, 22 пропали безвісти. Були зруйновані 27 тис. будівель, серйозно пошкоджені 37 тис. будівель.

Нагадаємо, 23 тисячі жителів префектури Ніїгата (Японія) отримали рекомендації про евакуацію через небезпеку зсувів і сходження лавин у результаті зливових дощів.

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