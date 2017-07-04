Число жертв повеней на півдні Китаю зросло до 56 осіб

У результаті повеней на півдні Китаю загинули 56 осіб, 22 пропали безвісти.

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Загалом від сильних дощів постраждали 11 провінцій, передає Xinhua з посиланням на місцеву владу.

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Проливні дощі викликали повені, сходження зсувів та інші стихійні лиха в провінціях Чжецзян, Аньхой, Цзянсі, Хубей, Хунань, Гуандун, Сичуань, Гуйчжоу і Юньнань, а також в місті Чунцин і Гуансі-Чжуанському автономному районі.

Загалом постраждали понад 11 млн осіб, 56 людей загинули, 22 пропали безвісти. Були зруйновані 27 тис. будівель, серйозно пошкоджені 37 тис. будівель.

Нагадаємо, 23 тисячі жителів префектури Ніїгата (Японія) отримали рекомендації про евакуацію через небезпеку зсувів і сходження лавин у результаті зливових дощів.