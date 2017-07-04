В Україні завтра без опадів, на півдні температура до +28° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 5 липня в Україні без опадів, на півдні до +28°.

В Україні завтра без опадів / mosaicon.hu

На сході без опадів, температура вдень до +27°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність, місцями очікуються опади. Температура до +28°.

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На заході України хмарно з проясненнями. Вдень до +24°.

У північних областях без опадів, температура - до +21°. У центрі України мінлива хмарність, температура вдень до +25°.

За народним прогнозом, 5 липня - день Уляни, день Зинона і Зіни. Якщо на Уляну хороша погода - буде тепло і сонце сім тижнів поспіль. Якщо йде дощ, все літо до вересня дощитиме.

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