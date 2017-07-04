У Києві завтра буде прохолодно і без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 5 липня, у столиці без опадів, вдень до +21°.

У Києві завтра без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +21°, ввечері - до +18°. Вітер західний та північно-західний, до 5.8 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 04:53, а зайде о 21:11.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня в Україні без опадів, на півдні до +28°.

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