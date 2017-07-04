До України суне антициклон "Франсуаз" - синоптик (карти)
Вдень повсюди в Україні сухо малохмарно та помірно тепло.
Антициклони "Гізела" та "Франсуаз" у зоні свого впливу організують переважно суху погоду. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
"Ми завтра милуватимемося сонцем завдяки "Франсуазу". Тобто в Україні буде сухо", - йдеться у її повідомленні.
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За прогнозом Діденко, "хвіст" фронту від циклону чи "Саверіо", чи "Тілля" махне по півночі, а також ще залишиться волога погода у східних областях.
"Отже, вночі щось покапає у Житомирській, Київській та Чернігівській областях та дощі з грозами пройдуть на сході України", - обіцяє синоптик.
Вдень - повсюди сухо малохмарно та помірно тепло. Вночі, вранці, ввечері - холоднувато. Крім того, очікується вітер.
Як повідомляла Погода УНІАН, 5 липня в Україні без опадів, на півдні до +28°.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +17°
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Дніпро+25°... +13°
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Донецьк+24°... +10°
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Житомир+29°... +17°
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Запоріжжя+26°... +13°
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Івано-Франківськ+29°... +16°
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Київ+26°... +17°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+24°... +10°
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Луцьк+27°... +17°
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Львів+27°... +17°
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Миколаїв+28°... +16°
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Одеса+27°... +18°
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Полтава+23°... +13°
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Рівне+29°... +17°
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Сімферополь+26°... +13°
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Суми+23°... +11°
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Тернопіль+27°... +17°
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Харків+23°... +12°
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Херсон+28°... +15°
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Хмельницький+29°... +16°
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Черкаси+24°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+29°... +17°