До України суне антициклон "Франсуаз" - синоптик (карти)

17:20, 4 липня 2017
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Вдень повсюди в Україні сухо малохмарно та помірно тепло.

В Україні очікується суха тепла погода / flickr.com/photos/isasza
В Україні очікується суха тепла погода / flickr.com/photos/isasza

Антициклони "Гізела" та "Франсуаз" у зоні свого впливу організують переважно суху погоду. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

"Ми завтра милуватимемося сонцем завдяки "Франсуазу". Тобто в Україні буде сухо", - йдеться у її повідомленні.

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За прогнозом Діденко, "хвіст" фронту від циклону чи "Саверіо", чи "Тілля" махне по півночі, а також ще залишиться волога погода у східних областях.

facebook.com/tala.didenko
facebook.com/tala.didenko
facebook.com/tala.didenko
facebook.com/tala.didenko

"Отже, вночі щось покапає у Житомирській, Київській та Чернігівській областях та дощі з грозами пройдуть на сході України", - обіцяє синоптик.

Вдень - повсюди сухо малохмарно та помірно тепло. Вночі, вранці, ввечері - холоднувато. Крім того, очікується вітер.

Як повідомляла Погода УНІАН, 5 липня в Україні без опадів, на півдні до +28°. 

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