Кілька областей України накриють сильні зливи та град (карта)
У кілької областях України упродовж 4-5 липня очікуються грози, шквали та пориви вітру.
До кінця доби 4 липня у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях очікуються сильні зливи, великий град та шквали 25-28 м/с. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.
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У Херсонській, Одеській, Миколаївській, Харківській, Полтавській та Дніпропетровській областях місцями грози.
5 липня вночі у Харківській, Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях також прогнозують грози.
Як повідомляла Погода УНІАН, 4 липня на сході та півдні України оголосили штормове попередження.
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