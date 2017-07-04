Кілька областей України накриють сильні зливи та град (карта)

17:52, 4 липня 2017
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У кілької областях України упродовж 4-5 липня очікуються грози, шквали та пориви вітру. 

ДСНС попереджає про сильні грози та град / фото УНІАН
ДСНС попереджає про сильні грози та град / фото УНІАН

До кінця доби 4 липня у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях очікуються сильні зливи, великий град та шквали 25-28 м/с. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

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У Херсонській, Одеській, Миколаївській, Харківській, Полтавській та Дніпропетровській областях місцями грози.

5 липня вночі у Харківській, Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях також прогнозують грози.

meteo.gov.ua
meteo.gov.ua

Як повідомляла Погода УНІАН, 4 липня на сході та півдні України оголосили штормове попередження.

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