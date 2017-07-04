На Херсонщині узбережжя Чорного моря за лічені хвилини засипало градом завбільшки з перепелине яйце (відео)

18:54, 4 липня 2017
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Про потерпілих чи руйнування до надзвичайників поки що ніхто не звернувся.

У Мережі ширять відео із курортного містечка Лазурне, все узбережжя якого вкрило градом. Відпочивальники фільмують, як пляж та набережну за лічені хвилини засипає град завбільшки з перепелине яйце, йдеться у сюжеті ТСН.

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А на світлинах із Залізного порту видно, що пляж рясно вкритий льодом, узбережжя стало просто білим. Курортники ховалися у своїх помешканнях, але залюбки знімали незвичну для літа картину. 

Очевидці зазначили, що такого потужного граду у Херсонській області на початку липня ще не бачили. А хтось навіть жартував, що тепер на морському курорті можна організовувати зимові розваги. 

Як повідомляла Погода УНІАН, до кінця доби 4 липня у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях очікуються сильні зливи, великий град та шквали 25-28 м/с.  

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