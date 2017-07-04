Синоптики дали прогноз на липень в Україні: прохолодно й посушливо

В Україні очікується прохолодний та сухий липень.

Червень в Україні не буде спекотним / фото УНІАН

Синоптики дали прогноз середньої місячної температури та кількості опадів на липень 2017 року.

"Середня місячна температура передбачається +18-22° (в гірських районах +15-16°), що близько до середніх багаторічних значень", - йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

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Місячна кількість опадів очікується на півночі Лівобережжя, в Карпатах та Прикарпатті 52-100 мм (у Карпатах до 160 мм), що дещо менше, на решті території України 40-105 мм (на Закарпатті до 141 мм), що в межах середніх багаторічних значень.

Як повідомляла Погода УНІАН, у кілької областях України упродовж 4-5 липня очікуються грози, шквали та пориви вітру.