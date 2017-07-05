Очевидці поділилися враженнями від побаченого на Херсонщині величезного граду (відео)

Люди порівнюють град з перепелиними яйцями, черешнями і аличею. І місцеві, і приїжджі кажуть, що такого тут не бачили ніколи.

Негода минулася без потерпілих / скріншот

Узбережжя Чорного моря на Херсонщині засипало льодом. Під час липневої зими на пляжі сипався град завбільшки із перепелине яйце.

Про це йдеться у вечірньому сюжеті ТСН.

Набережну Лазурного вкрило градом за лічені хвилини. Очевидці фільмували незвичну примху погоди на свої мобільні телефони. "Десь о третій годині ранку почався грім. Був дощ. А потім о сьомій годині ранку я почула, що тарабанить щось по підвіконню. Я визирнула у вікно – ну, десь був отакий величезний град", - розповіла відпочивальниця Раїса з Полтави.

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Люди порівнюють град з перепелиними яйцями, черешнями і аличею. І місцеві, і приїжджі кажуть, що такого тут не бачили ніколи. Негода минулася без потерпілих. На думку очевидців, це просто пощастило, що град пішов зранку, коли більшість лише прокидалася.

Град пошкодив кілька дахів у старих дерев'яних будиночках, місцями побив городину, виноград та фруктові дерева. Дісталося і автомобілям. Володимир з Дніпропетровська каже, поїде додому на битій машині, адже накрити її просто не встиг. Тепер у нього потріскане скло і пом'яті металеві деталі там, де влучали особливо крупні шматки криги.

Після негоди на узбережжі прохолодно. Однак відпочивальники кажуть, що купатися після дощу – саме задоволення, бо вода тепліша, ніж повітря. Вже в середу, обіцяють синоптики, на Херсонщині знову буде спекотно. Тож курортники повернуться додому не лише зі світлинами унікального граду, а й з засмагою.

Як уже повідомлялося, у Мережі ширять відео із курортного містечка Лазурне, яке вкрило градом все узбережжя. Відпочивальники фільмують, як пляж та набережну за лічені хвилини засипає град завбільшки з перепелине яйце. А на світлинах із Залізного порту, видно, що пляж рясно вкритий льодом, узбережжя стало просто білим. Курортники ховалися у своїх помешканнях, але залюбки знімали незвичну для літа картину.