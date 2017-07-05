Сьогодні в Україні без опадів, на півдні вдень до +28° (карта)

08:03, 5 липня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 5 липня, в Україні без опадів, на півдні до +28°.

Сьогодні В Україні без опадів / УНІАН
Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +27°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +28°.

На заході України хмарно з проясненнями. Вдень стовпчик термометра підніметься до +24°.

У північних областях без опадів, температура - до +21°. У центрі України мінлива хмарність, температура вдень до +25°.

Прогноз на 5 липня / УНІАН
Прогноз на 5 липня / УНІАН

За народним прогнозом, 5 липня - день Уляни, день Зинона і Зіни. Якщо на Уляну хороша погода - буде тепло і сонце сім тижнів поспіль. Якщо йде дощ, все літо до вересня дощове.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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