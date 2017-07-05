У Києві сьогодні до +21°, без опадів

08:30, 5 липня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 5 липня у столиці без опадів, вдень до +21°.

Сьогодні В Києві без опадів / holy-mozart.livejournal.com
Сьогодні в Києві без опадів / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +21°, ввечері - до +18°. Вітер західний та північно-західний, до 6.9 м/с.

Перший місяць літа у Києві був на 1,8° теплішим за кліматичну норму

Сонце в столиці зійшло у 04:53, а зайде о 21:11.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 5 липня, в Україні без опадів, на півдні до +28°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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