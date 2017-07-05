Внаслідок негоди у двох областях України 52 населених пункти залишаються знеструмленими
В Україні станом на ранок залишаються знеструмленими внаслідок негоди 52 населених пункти у двох областях.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС.
"Станом на 7:00 5 липня залишаються знеструмленими 52 населених пункти у двох областях, а саме: Черкаська - 43, Донецька - дев'ять (частково місто Маріуполь (61 трансформаторна підстанція)", - йдеться в повідомленні.
У Києві сьогодні до +21°, без опадів
При цьому наголошується, що бригади обленерго продовжують відновлення електропостачання населених пунктів.
"4 липня відновлено електропостачання 78 населених пунктів у чотирьох областях, а саме: Сумська - 55, Черкаська - 15, Кіровоградська - 5 і Чернігівська - 3, які були знеструмлені з 1 на 2 липня", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, у середу, 5 липня, в Україні без опадів, на півдні до +28°.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +17°
-
Дніпро+25°... +13°
-
Донецьк+24°... +10°
-
Житомир+29°... +17°
-
Запоріжжя+26°... +13°
-
Івано-Франківськ+29°... +16°
-
Київ+26°... +17°
-
Кіровоград+27°... +15°
-
Луганськ+24°... +10°
-
Луцьк+27°... +17°
-
Львів+27°... +17°
-
Миколаїв+28°... +16°
-
Одеса+27°... +18°
-
Полтава+23°... +13°
-
Рівне+29°... +17°
-
Сімферополь+26°... +13°
-
Суми+23°... +11°
-
Тернопіль+27°... +17°
-
Харків+23°... +12°
-
Херсон+28°... +15°
-
Хмельницький+29°... +16°
-
Черкаси+24°... +16°
-
Чернігів+26°... +15°
-
Чернівці+29°... +17°
Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями, невеликий дощ
Погода Стерлінг
Відчувається як: +24 °
Вологість: 75 %
Тиск: 761 мм
Вітер: 3.6 м/с
Ймовірність опадів: 53 %
Схід: 05:43
Захід 20:35
Фаза місяця:
Стрічка новин