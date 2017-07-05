Внаслідок негоди у двох областях України 52 населених пункти залишаються знеструмленими

09:30, 5 липня 2017
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В Україні станом на ранок залишаються знеструмленими внаслідок негоди 52 населених пункти у двох областях.

Наслідки негоди в Україні / ДСНС
Наслідки негоди в Україні / ДСНС

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС.

"Станом на 7:00 5 липня залишаються знеструмленими 52 населених пункти у двох областях, а саме: Черкаська - 43, Донецька - дев'ять (частково місто Маріуполь (61 трансформаторна підстанція)", - йдеться в повідомленні.

У Києві сьогодні до +21°, без опадів

При цьому наголошується, що бригади обленерго продовжують відновлення електропостачання населених пунктів.

"4 липня відновлено електропостачання 78 населених пунктів у чотирьох областях, а саме: Сумська - 55, Черкаська - 15, Кіровоградська - 5 і Чернігівська - 3, які були знеструмлені з 1 на 2 липня", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, у середу, 5 липня, в Україні без опадів, на півдні до +28°.

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