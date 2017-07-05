У середу, 5 липня, біля берегів Нової Зеландії стався землетрус магнітудою 4,9.

Біля берегів Нової Зеландії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 107 км на південь від острова Рауль. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у місті Антигуа (Гватемала) у результаті землетрусу постраждала низка пам'ятників колоніальної історії.