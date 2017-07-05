В Японії через зливи евакуюють майже 20 тисяч осіб (відео)

11:34, 5 липня 2017
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19,7 тис. осіб на західному узбережжі Японського моря префектури Сімане повинні терміново евакуюватися через зливи.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Раніше в цьому районі був оголошений режим "особливої тривоги" через небезпеку затоплень та зсувів у результаті рекордно сильних злив, передає "РИА Новости" з посиланням на агентство "Кіодо".

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За даними метеорологів, ступінь загрози перевищує всі відомі до цього часу межі.

Місцевих жителів закликають слідувати вказівкам влади про евакуацію або, якщо вихід на вулицю є небезпечним, піднятися на другий поверх будинку.

За добу в ряді районів префектури Сімане випало 350 міліметрів опадів. Перевищена місячна норма для липня.

Нагадаємо, у результаті повеней на півдні Китаю загинули 56 осіб, 22 пропали безвісти.

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