У Києві та області оголосили штормове попередження

12:07, 5 липня 2017
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До кінця доби 5 липня у Києві та Київській області очікується сильний вітер.

На Київщині оголосили штормове попередження / dailymail.co.uk
На Київщині оголосили штормове попередження / dailymail.co.uk

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

Сьогодні в Україні без опадів, на півдні вдень до +28° (карта)

Так, у найближчу годину з утриманням до кінця доби 5 липня по Києву та Київській області очікуються пориви вітру 15-18 м/с.

Раніше повідомлялося, що в Україні внаслідок негоди залишаються знеструмленими 52 населених пункти у двох областях. Зокрема, у Черкаській області - 43, у Донецькій - 9.

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