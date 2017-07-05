Рівень води в річці Сіцзян у Китаї перевищив небезпечну позначку
Рівень води в річці Сіцзян у межах міста Чанша (провінція Чунань) досяг 38,95 м.
Ця відмітка на 2,95 м вище норми, а рівень води в річці продовжує підвищуватися, передає Xinhua з посиланням на дані гідрологічної станції Чанша.
В Японії через загрозу повені евакуювали понад 3 тисячі людей
Відзначається, що в місті застосовуються екстрені заходи протипаводкового захисту.
Раніше повідомлялося, що в результаті повеней на півдні Китаю загинули 56 осіб, 22 пропали безвісти.
Загалом постраждали понад 11 млн осіб, були зруйновані 27 тис. будівель, серйозно пошкоджені 37 тис. будівель.
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